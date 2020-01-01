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هزو: تجمع قدسنا أطلق الاثنين دورة مدربي الاسكواش "عن بعد"

الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هزو: تجمع قدسنا أطلق الاثنين دورة مدربي الاسكواش "عن بعد"


القدس المحتلة / سما /

أطلق تجمع قدسنا للاتحادات الرياضية باشراف المحاضر المقدسي فريدو هزو دورة مدربي الاسكواس "عن بعد" يوم امس الاثنين وذلك عبر نظام "zoom"، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لالعاب المضرب وبالتواصل مع رئيس الاتحاد د. عدي ضراغمة.

وأكد هزو ان المرحلة الاولى من الدورة حظيت بمشاركة عدد من المدربين والحكام من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا ان هذه الدورات تقام ضمن برنامج الشراكة مع جامعة القدس، لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية، الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع، جمعية الشبان المسيحية- القدس ، وبرعاية خاصة من "نادي روتاري القدس".

وأشار هزو ان الدورة تصمنت محاضرة في التحكيم وقوانين السكواش ، وقد كان عدد المشاركين والمشاركات ١١ من مختلف المناطق منها طولكرم وغزة ، واستمرت الدورة لساعة و١٠ دقائق تقريبا وكان التجاوب ممتاز حيث ان المعظم تفاعل وطرح اسئلة وابدو اهتماما.

وتم تسجيل المحاضرة وارسالها للمشاركين للمراجعة وطرح الاسئلة.

فيما وجه امين سر تجمع قدسنا احمد البخاري الشكر للجهة الراعية للدورة هذه والدورات القادمة ممثلة بنادي روتاري القدس ورئيسه بيتر ناصر الذي يتابع فعاليات الدورات والتحضير لها بالشراكة مع تجمع قدسنا.

#تجمع قدسنا

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