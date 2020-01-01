أبو يوسف يحسم قراره النهائي بخصوص الرجوع لغزة

دبي / سما /

حسم جلال أبو يوسف مدافع نادي هلال القدس, قراره النهائي بخصوص الرجوع إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو يوسف في تصريحات صحافية, إنه قرر الرجوع لغزة, لأجل اللعب والاستقرار, لا سيما أنه يتواجد في الإمارات حاليا, بسبب عدم سماح الاحتلال بدخوله الضفة المحتلة.

وأضاف: "تحدثت معي عدة أندية جماهيرية في قطاع غزة, لكن لم أتفق مع أحد منها, سأحدد ذلك عندما أعود إلى منزلي في النصيرات".

وبخصوص اللعب لناديه الأم "خدمات النصيرات", بيّن أن هذا الأمر وارد بالنسبة له, ولا يمانع اللعب في دوري الدرجة الأولى.

يشار إلى أن أبو يوسف غادر القطاع نحو الضفة المحتلة قبل حوالي 5 سنوات, للانضمام لصفوف شباب الأمعري, قبل أن يدافع عن ألوان هلال القدس في الموسم الحالي.