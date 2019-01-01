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غزة: اللجنة القطرية تطرح عطاء المرحلة الأولى من إنشاء مستشفى رفح

الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اللجنة القطرية تطرح عطاء المرحلة الأولى من إنشاء مستشفى رفح


غزة / سما /

 أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء المرحلة الأولى من إنشاء مستشفى رفح جنوبي القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة وضعت حجر الأساس للمشروع في 23 تشرين ثاني 2019، اوتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 24 مليون دولار، وستشمل المرحلة الأولى لبناء المستشفى أقسام الطوارئ والتصوير الطبي والمختبرات والعناية المركزة والعمليات والمبيت.

وتحتاج رفح التي تضم أكثر من ربع مليون مواطن إلى مستشفى مركزي يضم التخصصات والأقسام الأساسية مثل: القلب، والأعصاب، والعناية المركزة، وأقسام الأشعة النادرة، والتصوير المقطعي وغيرها من التخصصات.

وذكرت اللجنة أن تقديم العطاء للمشروع سيكون من خلال موقعها الإلكتروني، عبر الرابطhttp://www.q-grc.ps/Tenders.html.

#غزة #قطاع غزة #مستشفى #رفح

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