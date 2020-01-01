اليويفا يساعد الأندية الأوروبية بمبلغ كبير لمواجهة أزمة كورونا

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، مساعدة الاتحادات القارية التابعة له والبالغ عددها 55، بمبلغ مالي كبير لمواجهة الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وتتوقف منافسات كرة القدم في الوقت الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا. ويبذل الاتحاد الأوروبي مجهوداً كبيراً لاستكمال الموسم الجاري.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بتوزيع مبلغ 236.5 مليون يورو على الاتحادات القارية، وسيتمكن على عضو في اليويفا من استخدام الأموال كيفما يراه مناسياً.

وقال ألكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي: “رياضتنا تواجه تحدياً غير مسبوق بسبب أزمة فيروس كورونا”.

وأضاف: “يريد الاتحاد الأوروبي مساعدة أعضائه على الاستجابة بطرق مناسبة لظروفهم الخاصة. نتيجة لذلك اتفقنا على استخدام ما يصل إلى 3.4 مليون يورو لكل اتحاد. لما تبقى من هذا الموسم والموسم التالي. بالإضافة إلى جزء من تمويل الاستثمار كما يرى أعضاؤنا أنه من المناسب لإعادة بناء مجتمع كرة القدم”.

وتابع: “أعتقد أن هذا القرار للمساعدة قدر المستطاع، وأنا فخور بالوحدة التي تظهرها كرة القدم طوال هذه الأزمة”.

وأختتم: “ستكون كرة القدم في قلب الحياة وستعود إلى طبيعتها بلا شك”.