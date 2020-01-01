  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"لم يتم فعلها من قبل.."

وزير الجيش الإسرائيلي : نفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود من غزة

الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي : نفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود من غزة


القدس المحتلة / سما /

صرح وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن إسرائيل تفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين، من قطاع غزة، بحسب ما ورد بالقناة الـ12 العبرية. 

ونقلت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن الوزير بينت قوله: "نفعل الكثير من الأمور التي لم يتم فعلها من قبل، لاستعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين من قطاع غزة".

ووفقا للقناة، تطرق الوزير الى احتمالية عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكدا على أن حكومته تسعى لاستعادة الجنود والأسرى من غزة، وقال: "لا أريد الكشف عن ما يحدث حاليا".

وأضاف بينت: "لكن أقول أن المهم هو استعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين الى الديار، وأن نحافظ على مبدأ عدم الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين، وهذا أمر صعب جدا"، على حد تعبيره.

#بينت #غزة #جنود #حماس

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه قريبا وباء أكثر فتكا من كورونا.. وهذه نسبة الضحايا المتوقعة

مرفق الرابط: الاعلان عن بدء التسجيل للعمال المتضررين من حالة الطوارئ بقطاع غزة

السنوار يوجه رسالة هامة لمخاتير وأعيان قطاع غزة ...

الاحتلال يعترف بسقوط طائرة استطلاع جنوب القطاع .. والمقاومة تسيطر عليها

شاهد..اشتية يعلن توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع.. و9 آلاف أسرة ستتلقى مساعدات

لبيد: اذا أراد نتنياهو إلغاء التناوب مع غانتس "سندعمه".. وليبرمان: "أتمنى أن تكون مزحة"

صور.. تفاصيل اجتماع صحة غزة مع الفصائل الفلسطينية اليوم

الأخبار الرئيسية

يديعوت : إسرائيل تسمح بدخول 80 الف عامل فلسطيني الأحد القادم

الصحة الإسرائيلية ترصد "مؤشرات لأفول موجة عدوى كورونا"

لقاء تطبيعي بين عائلات إسرائيلية وفلسطينية عبر الانترنت برعاية ميلادنوف

أمريكا تعلن استعدادها للاعتراف بسيادة اسرائيل على أجزاء من الضفة

الاحتلال يعترف بسقوط طائرة استطلاع جنوب القطاع .. والمقاومة تسيطر عليها