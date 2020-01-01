وزير الجيش الإسرائيلي : نفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود من غزة

القدس المحتلة / سما /

صرح وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن إسرائيل تفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين، من قطاع غزة، بحسب ما ورد بالقناة الـ12 العبرية.

ونقلت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن الوزير بينت قوله: "نفعل الكثير من الأمور التي لم يتم فعلها من قبل، لاستعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين من قطاع غزة".

ووفقا للقناة، تطرق الوزير الى احتمالية عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكدا على أن حكومته تسعى لاستعادة الجنود والأسرى من غزة، وقال: "لا أريد الكشف عن ما يحدث حاليا".

وأضاف بينت: "لكن أقول أن المهم هو استعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين الى الديار، وأن نحافظ على مبدأ عدم الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين، وهذا أمر صعب جدا"، على حد تعبيره.