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تعرف على موعد عودة رونالدو إلى إيطاليا والمشاركة في تدريبات يوفنتوس

الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على موعد عودة رونالدو إلى إيطاليا والمشاركة في تدريبات يوفنتوس


وكالات / سما /

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العودة إلى إيطاليا من جديد، والاستعداد للمشاركة في تدريبات فريقه يوفنتوس.

وتم تعليق منافسات الدوري الإيطالي كما هو الحال في بقية الدوريات الكبرى منذ يوم 9 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء الإيطالي أعلن أن الأندية يمكنها العودة واستئناف تدريباتها يوم 18 مايو المقبل. استعداداً لعودة المنافسات الرسمية من جديد في شهر يونيو.

وأشارت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو سيعود إلى إيطاليا من جديد اليوم الثلاثاء، قبل العودة إلى التدريبات.

وقضى رونالدو الأسابيع الماضية في مسقط رأسه جزيرة ماديرا البرتغالية، وقضاء فترة الحجر الصحي بجانب أسرته.

ومع ذلك، تدعي الصحيفة البرتغالية أن رونالدو سيعود إلى تورينو يوم الثلاثاء، بعد أن استعدى يوفنتوس نجومه المقيمين خارج إيطاليا.

وسيقضى كريستيانو رونالدو فترة أسبوعين من العزل الذاتي في إيطاليا، قبل العودة إلى التدريبات.

ويبقى الآن أن نرى عما إذا كان المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، سيحذو حذو رونالدو أم لا، حيث يتواجد الفترة الجارية بجانب والدته في الأرجنتين.

#رونالدو #يوفنتوس #إيطاليا

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