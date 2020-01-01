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النقب: عدد المصابين بفيروس كورونا 115

الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: عدد المصابين بفيروس كورونا 115


القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر طبية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بمنطقة النقب ، بلغ 115 يشمل المتعافين أيضا، فيما بلغ عدد الفحوصات 4,196 لغاية أمس الإثنين.

وفي سياق ذي صلة، زار مفوّض وزارة الداخلية في المجتمع العربي، أيمن سيف، مقر الغرفة المشتركة للطوارئ في قرية أبو تلول واجتمع بعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة في الغرفة .

ودار الحديث حول الخدمات التي تقدمها الغرفة المشتركة للنقب، في ظل انتشار هذا الوباء، وتم الحديث أيضا حول نيّة وزارة التربية والتعليم إعادة الطلاب إلى مقاعد الدارسة، وكذلك تم بحث موضوع الاحتياجات والنواقص لدى السلطات المحلية والإقليمية من أجل الاستمرار في تقديم الدعم للأهل في البلدات العربية في النقب .

إلى جانب هذا، تم تصوير حملة إرشادات لشهر رمضان المبارك، والتي شارك بها رؤساء سلطات محلية، أطباء وممثلون عن الأطر الفاعلة في الغرفة.

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