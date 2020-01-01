رسمياً .. توتنهام يسمح للاعبيه بالعودة إلى التدريبات

وكالات / سما /

قرر نادي توتنهام رسمياً السماح إلى لاعبيه بالعودة إلى التدريبات مرة آخرى، بداية من اليوم الثلاثاء 28 أبريل.

وتتوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز كما هو الحال في بقية الدوريات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستهدف الدوريات الأوروبية الكبرى العودة من جديد واستكمال الموسم في شهر يونيو المقبل، ووضع قوانين صارمة لحماية اللاعبين.

وحسبما أشار الموقع الرسمي لنادي توتنهام، سيتم توفير عدداً محدوداً من الملاعب في مركز التدريب الخاص بالنادي لأعضاء الفريق الأول، لاستخدامها في جلسات الجري الفردية، اعتباراً من الغد 28 أبريل.

وأكد البيان أنه لن يُسمح لأكثر من لاعب واحد بممارسة التمارين على أرض الملعب في نفس الوقت، مع تحديد عدد قليل من اللاعبين الذين بإمكانهم الوصول إلى مركز التدريب بشكل يومي.

وسيصل كل لاعب بشكل مستقل ويصل إلى المرافق، وسيعود إلى منزله بجرد انتهاء جلسته التدريبية.

وأختتم البيان بأنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات بالتوافق مع المبادئ الحكومية والحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، ولن يتم السماح بالوصول إلى أي مبنى.