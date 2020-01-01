  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. توتنهام يسمح للاعبيه بالعودة إلى التدريبات

الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. توتنهام يسمح للاعبيه بالعودة إلى التدريبات


وكالات / سما /

قرر نادي توتنهام رسمياً السماح إلى لاعبيه بالعودة إلى التدريبات مرة آخرى، بداية من اليوم الثلاثاء 28 أبريل.

وتتوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز كما هو الحال في بقية الدوريات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستهدف الدوريات الأوروبية الكبرى العودة من جديد واستكمال الموسم في شهر يونيو المقبل، ووضع قوانين صارمة لحماية اللاعبين.

وحسبما أشار الموقع الرسمي لنادي توتنهام، سيتم توفير عدداً محدوداً من الملاعب في مركز التدريب الخاص بالنادي لأعضاء الفريق الأول، لاستخدامها في جلسات الجري الفردية، اعتباراً من الغد 28 أبريل.

وأكد البيان أنه لن يُسمح لأكثر من لاعب واحد بممارسة التمارين على أرض الملعب في نفس الوقت، مع تحديد عدد قليل من اللاعبين الذين بإمكانهم الوصول إلى مركز التدريب بشكل يومي.

وسيصل كل لاعب بشكل مستقل ويصل إلى المرافق، وسيعود إلى منزله بجرد انتهاء جلسته التدريبية.

وأختتم البيان بأنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات بالتوافق مع المبادئ الحكومية والحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، ولن يتم السماح بالوصول إلى أي مبنى.

#توتنهام #التدريبات

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه قريبا وباء أكثر فتكا من كورونا.. وهذه نسبة الضحايا المتوقعة

مرفق الرابط: الاعلان عن بدء التسجيل للعمال المتضررين من حالة الطوارئ بقطاع غزة

السنوار يوجه رسالة هامة لمخاتير وأعيان قطاع غزة ...

الاحتلال يعترف بسقوط طائرة استطلاع جنوب القطاع .. والمقاومة تسيطر عليها

شاهد..اشتية يعلن توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع.. و9 آلاف أسرة ستتلقى مساعدات

لبيد: اذا أراد نتنياهو إلغاء التناوب مع غانتس "سندعمه".. وليبرمان: "أتمنى أن تكون مزحة"

صور.. تفاصيل اجتماع صحة غزة مع الفصائل الفلسطينية اليوم

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الإسرائيلي : نفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود من غزة

يديعوت : إسرائيل تسمح بدخول 80 الف عامل فلسطيني الأحد القادم

الصحة الإسرائيلية ترصد "مؤشرات لأفول موجة عدوى كورونا"

لقاء تطبيعي بين عائلات إسرائيلية وفلسطينية عبر الانترنت برعاية ميلادنوف

أمريكا تعلن استعدادها للاعتراف بسيادة اسرائيل على أجزاء من الضفة