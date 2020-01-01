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كورونا في إسرائيل : ارتفاع الوفيات لـ208 والإصابات 15,589

الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في إسرائيل : ارتفاع الوفيات لـ208 والإصابات 15,589


القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 208، بينما بلغت حصيلة الإصابات 15,589 إصابة، و7,375 مصابا بالفيروس تماثلوا للشفاء.

وأعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات التي وصفت بالخطيرة انخفض بنسبة 9.3% لتقف عند 117 إصابة خطيرة، كماانخفضت نسبة الإصابات الحرجة إلى 2.08%، لتقف عند 94 إصابة للمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الـ12 ساعة الأخيرة سجلت 34 إصابة بالفيروس فقط، وهي أقل إصابات تسجل منذ انتشار الفيروس مطلع آذار الماضي، ليصل إجمالي الإصابات الطفيفة جدا إلى 7801 إصابة، بانخفاض بحوالي 5.56%.

#فيروس كورونا #اسرائيل

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