تسجيل حالتي وفاة بكورونا لفلسطينيين في البرازيل والإمارات

رام الله / سما

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالتي وفاة بعد منتصف الليلة الماضية، بفيروس كورونا (كوفيد -19) لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية في البرازيل والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حالة الوفاة الأولى هي من البرازيل تعود للمواطن خليل إبراهيم الصغير، والثانية للمواطن عماد الحسن (48 عاما) في الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في عديد دول العالم بلغت حتى اللحظة 1097 إصابة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بين الفلسطينيين المغتربين 60 حالة.