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‎الاحتلال يخطر بهدم بركسين في بيت لحم

الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم بركسين في بيت لحم، وأمهلت مالكيهما 96 ساعة لتقديم الاعتراضات القانونية على إخطاري الهدم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ومصادر أمنية ، بأن الاحتلال أخطر بهدم بركسين في بيت جالا، الأول يعود للمواطن محمد موسى زرينة في منطقة "بير عونة"، والثاني للمواطن عارف حسين عيد في جورة الشمعة؛ بحجة عدم الترخيص.

وقال زرينة ، إن الاحتلال هدم له في السابق منزلين، وثلاثة بركسات في المنطقة ذاتها، في اطار تهجيره من أرضه، والاستيلاء عليها، لأطماع استيطانية .

#‎الاحتلال

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