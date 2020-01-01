رام الله / سما /

تصدر تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي في قرية عابود شمال غرب رام الله عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما واصلت الصحف تغطيتها لمستجدات جائحة كورونا في فلسطين والعالم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي في عابود وتحذيرات من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

اشتية: سنوصي للرئيس بأن يتم التبرع بيومي عمل من راتب موظفي الدولة لدعم الجهود الحكومية

وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس خطورة مساعي الاحتلال ضم أراض فلسطينية

منحة بقيمة 63 مليون دولار للمرحلة الأولى من برنامج جديد لتعزيز الاستدامة بقطاع الطاقة الفلسطيني

تيدروس: كان على العالم الاصغاء للصحة العالمية بشأن كورونا

غزة.. لا شيء يوحي بأنها على كوكب يعاني من جائحة

عودة الحياة التجارية تدريجيا للقدس

"المطلع" في وسط عاصفة كورونا..!

"الأيام":

5 إصابات جديدة بـ "كورونا" في القدس الشرقية وتعافي حالتين في المدينة و9 في قطاع غزة

اشتية: تخصيص 300 مليون دولار لدعم المشاريع قرار إسرائيل قرصنة الأموال يجعلنا بموقف مالي صعب جدًا

تشييع جثمان الشهيد الأٍسير نور البرغوثي في عابود إصابات واعتقالات ومستوطنون يقطعون أشجار زيتون

"الخارجية": إنجاز كافة الترتيبات لعودة العالقين في الأردن، والموعد لم يحدد بعد

وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس خطورة تهديدات الاحتلال بضم الأراضي

"كورونا" في إسرائيل: 3 حالات وفاة و112 إصابة جديدة

"القدس":

اشتية: الخزينة تعرضت لضربة كبرى وعجز الموازنة وصل 1.4 مليار دولار

تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي في عابود

مستوطنون يقطعون أشجاراً معمرة جنوب نابلس

الخارجية: 1097 إصابة بالوباء و56 وفاة بين صفوف جالياتنا ونتابع أوضاع المتدربين والطلبة العسكرين في عدد الدول

تظاهرة لاتحاد منظمات الهيكل المزعوم تطالب بإعادة فتح "الأقصى" أمام اقتحامات المستوطنين

204 وفيات و15,555 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

واشنطن تنصح إسرائيل بالتريث في ضم المستوطنات والأغوار حتى نهاية آب