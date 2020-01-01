قناة إسرائيلية رسمية تحتفي بمسلسل سعودي (شاهد)

القدس المحتلة / سما /

احتفت قناة إسرائيلية رسمية بمسلسل سعودي هاجم الفلسطينيين، وروّج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن مسلسل "مخرج 7"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي"، وهو من بطولة ناصر القصبي، يأتي تشجيعا للتطبيع، وتمهيدا للعلاقات مع السعودية.

وأوضحت القناة أن المسلسل يهدف إلى إظهار جوانب إيجابية لدى إسرائيل.

وفي مسلسل "مخرج7"، ظهر الممثلان ناصر القصبي وراشد الشمراني وهما يروجان بشكل واضح للتطبيع، إذ قال الشمراني إنه ينوي توسيع أعماله التجارية والتعاون مع إسرائيليين، ليرد القصبي بأن الإسرائيليين أعداء، وعلق الشمراني بعبارات تطبيعية، رددتها منذ مدة الحسابات السعودية الموالية للحكومة، التي تعرف بـ"الذباب الإلكتروني".



وقال: "العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه، ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".



وأضاف: "قصدي دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، ويوم صارت سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، وهم ما يصدقون فرصة هالكبر يهاجمون السعودية".





وأثار هذا المشهد سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد ناشطون أن عرضه يأتي في سياق محاولة سلخ المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام عن القضية الفلسطينية.