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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في البلدة القديمة بالقدس

الثلاثاء 28 أبريل 2020 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في البلدة القديمة بالقدس


القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن شرطة الاحتلال بمشاركة عناصر من المخابرات، اقتحموا عددًا من منازل المقدسيين في البلدة القديمة، وتم اعتقال ما لا يقل عن 6 شبان.

وأشارت مصادر محلية إلى أن 4 من المعتقلين هم من سكان حارة السعدية، وهم: محمد بسيسو وعبد الرحمن حجازي، ومحمد حزينة، يوسف حزينة.

وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات في ساعة مبكرة من فجر اليوم ومساء أمس، في حي عبيد بقرية العيسوية، بعد أن اقتحمتها قوات من الشرطة الإسرائيلية.

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