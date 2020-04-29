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حالة الطقس : اجواء حارة

الثلاثاء 28 أبريل 2020 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء حارة


رام الله / سما

 توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق حيث ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/04/29: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2020/04/30: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق حيث ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/05/01: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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