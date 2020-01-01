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وفاة فلسطينيين في ولاية متشيغن الأمريكية بكورونا يرفع وفيات جاليتنا حول العالم الى 58

الإثنين 27 أبريل 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فلسطينيين في ولاية متشيغن الأمريكية بكورونا يرفع وفيات جاليتنا حول العالم الى 58


رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، الليلة، بوفاة مواطنين فلسطينيين في ولاية متشيغن الأمريكية، بسبب فيروس كورنا، هما: عبد الفتاح احمد عبد ربه (62عاما)، ولطيفه عون (81 عاما)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة الى 40 حالة. 

وكانت وزارة الخارجية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية منذ أمس.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم (600)، عبر سفارات دولة فلسطين المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.

وذكرت "الخارجية" أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد دول العالم بلغت حتى اللحظة 1097 إصابة، فيما سجلت 58 حالة وفاة بوفاة المواطنين في ولاية متشيغن الليلة.

#فيروس كورونا #الجالية الفلسطينية #الولايات المتحدة #وفيات

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