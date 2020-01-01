إنطلاق حملة "نساء الخير" في طولكرم

طولكرم / سما /

أطلقت دائرة المرأة في حركة فتح/إقليم طولكرم، حملة "نساء الخير لاهل الخير- خليك في البيت).

وتتضمن الحملة توزيع وجيات عائلية يوما بعد يوم لاكثر من مئة أسرة في مدينة طولكرم ومخيماتها وضواحيها خلال شهر رمضان.

وتأتي هذه الحملة بمادرة من دائرة المرأة في اقليم حركة فتح بطولكرم، وذلك بالتعاون من بعض المتبرعين وفاعلي الخير من أبناء المحافظة، لمساندة الأسر المستورة، وخاصة في شهر رمضان وفي ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا .

وثمنت حركة فتح جهود جميع المتبرعين واللجان التنظيمية في المناطق والمواقع على دورهم في إنجاح هذه الحملة التي تعزز التكاتف الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد .