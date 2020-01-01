  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إنطلاق حملة "نساء الخير" في طولكرم

الإثنين 27 أبريل 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنطلاق حملة "نساء الخير" في طولكرم


طولكرم / سما /

 أطلقت دائرة المرأة في حركة فتح/إقليم طولكرم، حملة "نساء الخير لاهل الخير- خليك في البيت).

وتتضمن الحملة توزيع وجيات عائلية يوما بعد يوم لاكثر من مئة أسرة في مدينة طولكرم ومخيماتها وضواحيها خلال شهر رمضان.

وتأتي هذه الحملة بمادرة من دائرة المرأة في اقليم حركة فتح بطولكرم، وذلك بالتعاون من بعض المتبرعين وفاعلي الخير من أبناء المحافظة، لمساندة الأسر المستورة، وخاصة في شهر رمضان وفي ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا .

وثمنت حركة فتح جهود جميع المتبرعين واللجان التنظيمية في المناطق والمواقع على دورهم في إنجاح هذه الحملة التي تعزز التكاتف الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد .

#طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

تصوير جوّي غير مسبوق لقطاع غزة بتقنية 360 (شاهد)

شروط وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المطاعم بغزة والاعلام الحكومي يعلق

مرفق الرابط: الاعلان عن بدء التسجيل للعمال المتضررين من حالة الطوارئ بقطاع غزة

مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه قريبا وباء أكثر فتكا من كورونا.. وهذه نسبة الضحايا المتوقعة

مسلسل سعودي على mbc .. يهاجم الفلسطينيين بشدة ويدعو للتطبيع مع اسرائيل

السنوار يوجه رسالة هامة لمخاتير وأعيان قطاع غزة ...

إسرائيل تهاجم مسلسل "النهاية" المصري: أحداثه مؤسفة وغير مقبولة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعترف بسقوط طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب قطاع غزة.. والمقاومة تسيطر عليها

نتنياهو

واشنطن تنصح إسرائيل بالتريث في ضم المستوطنات والأغوار حتى نهاية آب المقبل

مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه قريبا وباء أكثر فتكا من كورونا.. وهذه نسبة الضحايا المتوقعة

thumb

شاهد..اشتية يعلن توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع.. و9 آلاف أسرة ستتلقى مساعدات

بيبي

لبيد: اذا أراد نتنياهو إلغاء التناوب مع غانتس "سندعمه".. وليبرمان: "أتمنى أن تكون مزحة"