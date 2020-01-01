الاحتلال يعترف بسقوط طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب قطاع غزة.. والمقاومة تسيطر عليها

القدس المحتلة / سما /

سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة، مساء اليوم الإثنين، نتيجة خلل فني جنوب قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال على لسان الناطق باسمه، بتحطّم طائرة استطلاع صغيرة جنوب قطاع غزة نتيجة "خلل فني".

وأفاد موقع "0404" عن الناطق العسكري الإسرائيلي قوله: الطائرة كانت تقوم بـ"مهمة اعتيادية" في أجواء جنوب القطاع عندما حدث فيها خلل فني تسبب بسقوطها.

وأشار إلى عدم وجود خشية من تسرب المعلومات، منوهاً إلى أنّ الطائرة من طراز "راكبي السماء"، وهي طائرة استطلاع صغيرة، وبحسب التقارير الواردة في قطاع غزة، سقطت الطائرة بدون طيار في دير البلح وهي بحوزة حركة حماس.

وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية، ان "المقاومة الفلسطينية تمكنت، مساء اليوم، من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيّرة دون طيار شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد سقوطها أو إسقاطها، وتم نقلها إلى مكان آمن".