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بركة: جيش الاحتلال يسعى إلى استفزاز خطير باقتحام منزل خطيب الأقصى "عكرمة صبري"

الإثنين 27 أبريل 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بركة: جيش الاحتلال يسعى إلى استفزاز خطير باقتحام منزل خطيب الأقصى "عكرمة صبري"


القدس المحتلة / سما /

 ذكر رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، باقتحام منزل خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، في حي الصوانة في القدس المحتلة، هو استفزاز خطير للقدس والشعب الفلسطيني كله.

وقال بركة، إن جيش الاحتلال يواصل عربدته في القدس المحتلة، أيضا في هذه الظروف العصيبة التي تمر علينا، وهو كما يبدو يخطط لمؤامرة مع عصابات المستوطنين، لاقتحام المسجد الأقصى، في الوقت الذي قررت دائرة الأوقاف اغلاق أبوابه، بسبب جائحة الكورونا.

وحذر من أن يتواطأ الاحتلال مع دعوات عصابات المستوطنين، بأي شكل من الأشكال، ولكن أيضا بالذات في هذه المرحلة، التي لا يستطيع أصحاب المسجد المسلمين دخوله.

#محمد بركة #لجنة المتابعة العليا #جيش الاحتلال #عكرمة صبري #المسجد الاقصى #كورونا

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