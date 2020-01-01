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"الشعبية" تدين العدوان على سوريا

الإثنين 27 أبريل 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تدين العدوان على سوريا


غزة / سما /

 أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، العدوان على سوريا فجر اليوم، والذي أدى لمقتل وإصابة عدد من السوريين.

ورأت الجبهة في بيان لها، اليوم، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا ماهو إلاّ تواصل لمخطط استنزافها، وتفتيت وحدتها ووحدة أراضيها، مشيرة إلى الدعم غير المحدود من قبل الإدارة الأميركية لإسرائيل وسياساتها.

وجددت الجبهة دعوتها للشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى التفاف حول سوريا، والدفاع عن وحدة أراضيها، وسيادتها الكاملة على كل شبر منها، وإعادة الاعتبار لوحدة الصراع العربي ضد الاحتلال، باعتباره عدواً للشعوب العربية، ولمصالحها القومية والقطرية. وفق البيان.

#الجبهة الشعبية #عدوان #سوريا

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