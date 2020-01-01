"التعليم العالي" تبحث مع الجامعات آليات تقييم الطلبة ضمن التعليم الالكتروني

رام الله / سما /

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعاً مع النواب الأكاديميين لرؤوساء الجامعات الفلسطينية لبحث المنهجيات وآليات التقييم المتبعة حالياً في الجامعات ضمن التعليم الالكتروني.

وتناول اللقاء الذي شكل بداية لانطلاق العمل للبدء في إعداد دليل وطني للقياس والتقويم باستخدام آليات التعليم الالكتروني، استعدادات وتحضيرات الجامعات للفصل الصيفي.

وشارك في اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي ق.أ. رئيس الهيئة الوطينة للاعتماد والجودة د. معمر شتيوي - ومدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة د. أحمد عثمان اللذان أشادا بمستوى جودة التقييم المعمول به في الجامعات الفلسطينية والتي أظهرت تمايزاً وتقدماً عالي المستوى، ومؤكدان في ذات الوقت جاهزية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم الدعم والإسناد للجامعات.