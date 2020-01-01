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محافظ نابلس يلتقي لجنة التكافل المجتمعي

الإثنين 27 أبريل 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يلتقي لجنة التكافل المجتمعي


نابلس / سما /

 التقى محافظ نابلس رئيس اللجنة العليا للطوارئ اللواء إبراهيم رمضان اليوم الاثنين لجنة التكافل المجتمعي والإغاثة الإنسانية.

وبحث الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، آليات جمع التبرعات خلال حالة إعلان الطوارئ والآلية التي يتم التوزيع بها للمواطنين، في سبيل رصد الإيجابيات والسلبيات، تحقيقاً للتطوير والوصول لكافة المواطنين ذوي الحاجة.

وناقش الاجتماع آليات العمل القادمة للإغاثة والتكافل الإنساني، بغية التعرف على مختلف العقبات التي يمكن أن تواجه المجتمع في ظل الأزمة، وآلية المحافظة على المواطنين دون التبذير أو التقصير.

#محافظ نابلس #لجنة تكافل

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