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رغم تحذيرات مسبقة.. هيئة الطوارئ: الصحة الإسرائيلية لم تكن مستعدة لوباء كورونا

الإثنين 27 أبريل 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم تحذيرات مسبقة.. هيئة الطوارئ: الصحة الإسرائيلية لم تكن مستعدة لوباء كورونا


القدس المحتلة / سما /

أفاد رئيس هيئة الطوارئ الوطنية السابق زئيف تسوك رام بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كان لديها ضعف في الاستعدادت لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا.
 
وقال رام وفق القناة 7 العبرية، في تقرير للهيئة أمام لجنة كورونا، إنه في أوائل نوفمبر 2019 أجري تمرين وبائي يشمل سيناريو  تفشي فيروس بالتعاون مع جميع الوزارات الحكومية والسلطات والهيئات التي تتعامل مع الاقتصاد، وأن أحد أكبر نقاط الضعف التي تم الكشف عنها هو ضعف وزارة الصحة في الاستعداد ذلك وعدم وجود مخزون طوارئ وتوفير الاستجابة اللازمة لمثل هذا الحدث".
 
وحول ما حدث من سيناريو كورونا أضاف: "لقد أثبت الكفاءة المنخفضة للغاية لوزارة الصحة".
 
وأوضح رام أن تم نقل التقرير إلى جميع الوزراء في الحكومة ولرئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأمن القومي.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #هيئة الطوارئ

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