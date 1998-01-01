الصحة بغزة: خروج 9 حالات شفيت من كورونا.. ولا إصابات جديدة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الإثنين، عن خروج تسع حالات شُفيت من فيروس كورونا من 10 تعافت، فيما لازالت سبع حالات مصابة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل.

وأوضحت الوزارة في تقرير يومي تصدره بشأن مستجدات فيروس كورونا في القطاع، أن حالة شفاء لازالت في الحجر الصحي بمعبر رفح.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي إصابات جديدة في القطاع، مشيرة إلى أنه "لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 4427 عينة، منها 4410 ظهرت نتائجها سلبية، و17 إيجابية.

وذكرت أن عدد النزلاء المحجورين في 26 مركز حجر صحي خاص بلغ 1998 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض، وهم الذين عادوا عبر معبري رفح وبيت حانون.