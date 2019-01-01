صافرات الإنذار ستدوي في إسرائيل الساعة 8 مساءً

القدس المحتلة / سما /

تبدأ إسرائيل اليوم التذكاري للقتلي الإسرائيليين في الحروب والمعارك بإطلاق صافرات الإنذار في تمام الساعة 8 مساءً.



وذكرت القناة 7 العبرية أنه بعد صافرات الإنذار ستفتتح مراسم الدولة عند حائط البراق بدون حشودات بسبب تفشي فيروس كورونا.



وأوضحت أنه عند الساعة 9 ليلاً ستقام فعالية أخرى بمشاركة وزارة الجيش والكنيست ومعهد التأمين الوطني، وسيتم بثه بدون حشود.



وبحسب بيانات الضمان الاجتماعي في إسرائيل فإن 3 آلاف و153 إسرائيلياً قتلوا جراء العمليات والهجمات، بينهم 100 إسرائيلي لقوا حتفهم بالخارج.



وادعت أنه منذ عام 2019 قتلت إسرائيلية فقط وهي رينا شنراب في عملية قرب مستوطنة دوليب التفجيرية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.