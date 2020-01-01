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كيف يتم تغيير عتاد كتيبة كاملة في ظل الكورونا؟

الإثنين 27 أبريل 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف يتم تغيير عتاد كتيبة كاملة في ظل الكورونا؟


القدس المحتلة / سما /

صباح الخميس الماضي، استيقظ الجنود الذين يخدمون في كتبة أسود الأردن على صباح مختلف قليلاً. فبدلاً من ارتداء الزي والقيام بدورية أو نشاط آخر في جميع أنحاء غور الأردن حيث يؤدون هناك نشاطهم العملياتي، ارتدى الجنود ملابس مدنية ووصلوا إلى حدث كتائبي لم يتوقعوه - احتفال ضخم في وسط القاعدة.

بعد الـ 42 يومًا الأخيرة، حيث أمضى الجنود والمجندات بعيدًا عن منازلهم، بسبب تعليمات مكافحة مع الكورونا، تقرر في الكتيبة إقامة "حدث منعش " - يسمح للجنود بقسط من الراحة من النشاطات العملياتية المكثفة، مع تجديد معداتهم التي بحوزتهم والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحطات الفريدة.

ويؤكد المقدم "رامي مزراحي"، قائد كتيبة (أسود الأردن)، وضابطة الموارد البشرية في اللواء الرائد "سبير باربي"، التي تقف وراء إخراج الحدث حيز التنفيذ ىقائلين: "لقد استثمر في كل محطة قدراً كبيراً من التفكير للجمع بين الاحتفاظ بكفاءة الكتيبة وعرض عالي الجودة وممتع بالفعل".

وتضيف قائلة في الواقع: "نسقنا كل شيء لحصول على كتيبة عتاد جيد وشعور جيد، وحاولنا بناء حدث يضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من الجنود الذين ستمتعون من هذا اليوم".
 

#الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا #عتاد #اسلحة

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