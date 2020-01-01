شاهد.. اشتية: الحكومة ترصد 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة

رام الله / سما /

استعرض رئيس الوزراء محمد اشتيه خلال حديثه في الايجاز اليومي للحكومة الفلسطينية اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد

و أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ليستقر مجمل العدد في فلسطين عند 495 إصابة.

وأكد اشتية خلال الإيجاز الصحفي، إنه سيتم صرف الرواتب بما يتوفر من إيرادات في خزينة الدولة، مشددا على أن سلطة النقد قد عالجت بعض الإرباك الناتج عن ارتجاع في بعض الشيكات.

وأوضح اشتية : انتقلنا من مرحلة الحجر العام إلى حجر المصابين والمخالطين بهم مع الحفاظ على اجراءات الوقائية في جميع المحافظات، مشددا على إبقاء الإجراءات في بعض الأماكن كالجامعات والمدارس ورياض الأطفال.

وأكد اشتية توفير الحكومة مبلغ 300 مليون دولار كمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وطالب اشتية اصحاب المحال التجارية بتخفيض 30 بالمئة من الإيجار.

وأكد اشتية أنه يجري الترتيب لإدخال 1600 مواطنا عالقا في الأردن عبر معبر الكرامة، بالتنسيق مع الأردن.

يتبع..