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لبيد: اذا أراد نتنياهو إلغاء التناوب مع غانتس "سندعمه".. وليبرمان: "أتمنى أن تكون مزحة"

الإثنين 27 أبريل 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: اذا أراد نتنياهو إلغاء التناوب مع غانتس "سندعمه".. وليبرمان: "أتمنى أن تكون مزحة"


القدس المحتلة / سما /

 قال عضو الكنيست الإسرائيلي "يائير لبيد" يوم الاثنين، إن أراد نتنياهو إلغاء التناوب بالحكومة مع غانتس سندعمه بهذه الخطوة.

وأضاف "لبيد" بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني خلال جلسة استماع للجنة الكنيست، أنه إذا طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حزبه دعم إلغاء اتفاق التناوب بينه وبين "بيني غانتس" لرئاسة الحكومة، فسوف يرد بشكل إيجابي.

وتابع، في أي لحظة معينة لا يشعر نتنياهو بالتناوب ، كل ما عليه فعله هو أن يأتي إلي ويقول: "نريد إعادة هذه القوانين إلى شكلها الأصلي "، وأريد أن أخبركم بشيء، سأجيب له بنعم".

وأدان "لبيد" انضمام حزب "أزرق-أبيض"، إلى حكومة بقيادة نتنياهو ، قائلاً إنها ليست حكومة طوارئ. واصفاً مشروع القانون المصمم لإضفاء الشرعية على اتفاقية الائتلاف بـ "القوانين المارقة".

وأشار إلى أن "هناك ثلاثة فقرات على الأقل لطرح هذا التناوب دون أي مشكلة".

ومن جهتها رد وزير الجيش الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تصريحات لابيد قائلاً: فوجئت بسماع تصريح لابيد حول نيته إنقاذ نتنياهو على حساب غانتس، آمل أنه قال ذلك على سبيل المزاح أو بقصد آخر.

הופתעתי לשמוע את הצהרתו של לפיד להצלת נתניהו על חשבון גנץ. אני מקווה שהדברים נאמרו בבדיחות הדעת או הוצאו מהקשרם.

— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 27, 2020
#اسرائيل #انتخابات الكنيست #حكومة وحدة #يائير لبيد #نتنياهو #غانتس #ليبرمان #الليكود #الاحزاب الاسرائيلية

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