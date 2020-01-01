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وزير الأشغال: السماح بعودة العمل في قطاع الإنشاءات الفلسطيني

الإثنين 27 أبريل 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال: السماح بعودة العمل في قطاع الإنشاءات الفلسطيني


غزة / سما/

قال بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزير د.محمد زيارة سمح بعودة العمل في قطاع الإنشاءات في دولة فلسطين.
ووفق بيان وصل "سما" نسخة عنه فإن السماح بهذا الأمر يأتي مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والأمنية الخاصة بمقاومة وباء (كورونا)، استناداً لقرارات الحكومة  الفلسطينية المعمول بها.
وأضاف البيان، أن العمل سيكون في المحافظات بأن يكون العمل منتظم في المحافظات غير الموبوءة وهي (غزة، أريحا،  سلفيت، طوباس، نابلس، طولكرم، قلقيلية، جنين.
وتابع: "أما المحافظات المصابة بنسب أعلى وهي (بيت لحم، الخليل، القدس، رام الله) يسمح العمل بها بانتظام خارج المدن.


 
#زيارة #الاسكان #فلسطين #كورونا

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