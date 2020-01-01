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السنوار يوجه رسالة هامة لمخاتير وأعيان قطاع غزة ...

الإثنين 27 أبريل 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار يوجه رسالة هامة لمخاتير وأعيان قطاع غزة ...


غزة / سما/


نشر الموقع الرسمي لحركة حماس، الاثنين، تفاصيل رسالة من رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، لآلاف المخاتير والوجهاء والأعيان.
وحسب حماس، فإن الرسالة جاءت في إطار التواصل المستمر مع المخاتير لوضعهم في صورة الإجراءات والخطوات الوقائية التي نفذتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا السنوار المخاتير والوجهاء للمساهمة من خلال مواقعهم الكريمة والمقدرة في إسناد الجهات المختصة ودعمها، مؤكداً على ضرورة حث العائلات والمجتمع عموماً للالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا حتى نصل بشعبنا إلى بر الأمان والسلامة التامة.

وقال رئيس الحركة في قطاع غزة في رسالته: "لقد وضعنا منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن هذا الوباء استراتيجية وقائية لمحاولة منع اختراق الوباء داخل مدننا وأحيائنا ومخيماتنا، ما ساهم حتى اللحظة بفضل الله أولاً ثم الجهود التي بذلت من الجهات المختصة في غزة، وبفضل الانضباط المقدر من شعبنا وثقته بسلامة الإجراءات في إنجاز مواجهة ناجحة للوباء ضمن الخطط المعدة في وقت مبكر ومناسب".

 

#حماس #السنوار #كورونا #غزة

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