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مرفق الرابط: الاعلان عن بدء التسجيل للعمال المتضررين من حالة الطوارئ بقطاع غزة

الإثنين 27 أبريل 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط: الاعلان عن بدء التسجيل للعمال المتضررين من حالة الطوارئ بقطاع غزة


غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين البدء بالتسجيل للعمال لإمكانية الاستفادة من برنامج دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن التسجيل يكون من خلال الرابط التالي

ودعت جميع العمال عدم التوجه إلي مكاتب الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للتسجيل.

وذكرت الوزارة بعض الملاحظات الهامة وهي:

- التسجيل ممكن من خلال أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر.

- أي معلومات غير صحيحة ستؤدي على إلغاء الاستمارة.

- يبدأ التسجيل يوم الإثنين 27.4.2020 وينتهي يوم الجمعة 1.5.2020 الساعة الـ 12 ليلاً.  



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