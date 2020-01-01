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بدء العمل بمشاريع تطوير أندية بغزة بمبلغ 150ألف دولار

الإثنين 27 أبريل 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء العمل بمشاريع تطوير أندية بغزة بمبلغ 150ألف دولار


غزة / سما /

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة بدء العمل بمشاريع تطوير ملعب أندية مخيم جباليا، وترميم وتطوير صالة الأفراح بنادي خدمات المغازي، والتي تأتي ضمن منحة المجلس الأعلى والتي بلغت قيمتها "150"ألف دولار، والتي شملت إعادة ترميم ملاعب وصالات رياضية، إضافة لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد دير البلح للمقر الجديد.

وكان المجلس الأعلى أعلن في وقت سابق عن تمويل تلك المشاريع انطلاقاً من مسؤولياته تجاه الأندية الرياضية في ظل ما تعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة.

وانطلق العمل في ملعب أندية مخيم جباليا والذي سيخدم أندية " شباب جباليا، خدمات جباليا، اتحاد جباليا" حيث تعاني تلك الأندية من افتقارها لملعب مخصص لها، فعمل المجلس الأعلى مع الجهات المعنية على تخصيص قطعة أرض بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا، إضافة لتمويل المرحلة الأولى من إنشاء الملعب.

بدوره، بدأ نادي خدمات المغازي عملية تطوير وترميم صالة الأفراح الخاصة به، والتي تعد مصدر الدخل الوحيد للنادي، والذي يغطي جزءً من نفقات الفرق الرياضية المختلفة.

#اندية #قطاع غزة

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