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صور.. تفاصيل اجتماع صحة غزة مع الفصائل الفلسطينية اليوم

الإثنين 27 أبريل 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. تفاصيل اجتماع صحة غزة مع الفصائل الفلسطينية اليوم


غزة / سما /

 أطلعت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وفدا من قيادات الفصائل الفلسطينية، على جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

وقدم يوسف أبو الريش وكيل الوزارة بغزة، شرحًا مفصلًا عن الإجراءات التي تتبعها الوزارة لمواجهة الفيروس، مشيرًا إلى النقص الحاد الذي تعاني منه الوزارة في تويفر الأدوية والمستهلكات الطبية المختلفة وكذلك ما يتعلق بالفحص المخبري وأجهزة التنفس الاصطناعي لمواجهة الجائحة المنتشرة في العالم.

من جهته قال خالد البطش منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية بغزة، "إن الوزارة تمكنت وبكل اقتدار من هندسة الإجراءات التي نجحت وإلى حد كبير في حماية قطاع غزة من انتشار فيروس كورونا".

وأكد البطش على دعم وإسناد الفصائل لكافة الجهود والإجراءات التي تشرف على تنفيذها وتقرها وزارة الصحة من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، "اليوم وزارة الصحة تقف بامتياز كفارس لهذه المرحلة لتخطي حالة الخطر الذي يداهم العالم وفلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص".

وحيا منسق لجنة القوى، "الصورة المتكاملة للجهد الحكومي المشترك، والمسؤولية المجتمعية التي عبر عنها المواطنون، ووقفة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي للحد من انتشار الوباء في غزة المحاصرة".

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