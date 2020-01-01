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التحقيقات تؤكد أن حادث دهس رجل الأمن في بيت جالا غير متعمد

الإثنين 27 أبريل 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيقات تؤكد أن حادث دهس رجل الأمن في بيت جالا غير متعمد


بيت لحم / سما /

أعلن قائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر أن التحقيقات في حادثة دهس أحد عناصر الأمن الوطني عند "حاجز النادي الارثوذكسي" بمدينة بيت جالا مساء الجمعة الماضي، أظهرت أنه لم يكن متعمداً.

وقال العميد: إن سائق المركبة هو فتى يبلغ من العمر (16 عاماً)، وكان يقود مركبة غير قانونية، وهو ما دفعه لحالة ارباك عند وصوله الى الحاجز، الأمر الذى أدى بالنتيجة لدهس أحد عناصر الأمن الوطني، واصابته بكسور ورضوض، ومازال يتلقى العلاج في المستشفى، وهو بحالة صحية مستقرة.

وناشد قائد المنطقة الأهالي بمتابعة اطفالهم واولادهم، وعدم استخدام المركبات غير القانونية، لما لها من خطر على حياة الجميع، مؤكداً بأنه تم تحويل الحدث لجهات الاختصاص، والعمل بالمقتضى القانوني بحقه.

#بيت جالا #حادث

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