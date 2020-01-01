وزير العمل: 800 شيقل قبل عيد الفطر لصالح 35 الف عامل من صندوق "وقفة عز"

رام الله /سما/

كشف رئيس صندوق "وقفة عز" الدكتور طلال ناصر الدين ان حجم التبرعات الذي وصل الصندوق حتى اللحظة يقدر بـ 8ملايين دينار، مناشدا اهل الخير ورجال الاعمال والقطاعين الخاص والعام بدعم الصندوق بالاموال للتمكن من توفير 20 مليون دينار.



واشار ناصر الدين في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الاثنين، ان الاموال التي تم رصدها ستذهب مباشرة الى 35 الف عائلة و75 الف عائلة جديدة من الاسر المعوزة معربا عن خشيته في حال عدم وصولنا الى المبلغ المقرر ب 20 مليون دينار سينعكس سلبا على مساعدة هذه الاسر.

واضاف رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين ان هناك 100 الف طلب في وزارة التنمية الاجتماعية تقدمت للاستفادة من صندوق وقفة عز مجددا التاكيد ان الاموال ستصرف للعائلات والعمال مباشرة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

وفي ذات السياق أعلن وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم صرف 800 شيقل من صندوق وقفة عز وذلك قبل عيد الفطر لصالح خمسة وثلاثين الف عامل من الذي خسروا عملهم بشكل كامل جراء فيروس كورونا.

وبيّن أبو جيش في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاثنين، انه تم تشكيل لجان لمتابعة الشركات والمؤسسات التي لم تدفع رواتب لموظفيها بعد، حيث تم الحل مع أكثر من 90% منها وبقي 71 شركة لم يتم التوصل معها الى حل لدفع رواتب موظفيها، وسيتم التعامل معها قانونيا في حال لم تلتزم بالقرارات الصادرة من قبل الجهات المختصة.