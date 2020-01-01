حول قرارات وزارة الصحة التخفيف من الإجراءات ..مصطفى ابراهيم

أعلنت حكومة غزة اليوم عن عودة العمل في الوزارات وفي المطاعم، ودخل قرار وزارة الاقتصاد حيز التنفيذ يومامس الأحد.

قرارات الحكومة في غزة بالسماح لبعض القطاعات الاقتصادية بالعمل بعد تعطيلها بناء على تعليمات وزارةالصحة إثر انتشار فيروس كورونا، مع ان غزة لم تتخذ قرارات صارمة بإعلان منع الحركة اًو فرض العزلة فيالبيوت، واكتفت بتعليمات واجراءات التباعد الاجتماعي وحجر العائدين من الخارج وأغلقت المنشآت الاقتصاديةوالجامعات والمدارس والمساجد، غير ان الأسواق والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والتجميل لم تغلق، وتمالسماح لكافة الدكاكين في الحارات والأحياء والبسطات في الشوارع بالعمل تحت قيود وقائية.

قرار الاقتصاد فجر جدل وانتقادات للحكومة في غزة التي لم تلتزم تماما بالإجراءات الصارمة، وظل الأمر مرهونبوعي وثقافة الناس، والحياة في غزة كانت ولا تزال شبه طبيعية.

حتى مع شهر رمضان ما تغير هو عدم الصلاة في المساجد، وتأثير ذلك وجدانيا ودينيا على الناس اللذين لميحرموا من الصلاة في المساجد الا في فترات منع التجول الطويلة في الانتفاضة الأولى، اًو بعض الفترات الزمنيةخلال دورات العدوان الاسرائيلي على غزة من سنوات الحصار المستمر منذ ١٤ عاماً.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الربيع، جعل الناس يتراخوا اكثر ونسيان حقيقة أن الفيروس لا يزالمنتشرا، والانتقال من حالة الهلع والرعب الى التسهيلات، وما يطمأن الناس ان حالات الإصابة محدودة وغالبيتهافي أماكن الحجر الصحي.

ان فكرة انتشار المرض يتراجع في العالم خطيرة، وليس من السهل اتخاذ قرارات بالعودة للحياة الروتينية، مع انالحياة في غزة كانت روتينية والتعايش مع الفيروس مرة واحدة ومن دون تعليمات واضحة وشفافة وإبلاغ الناسقبل الإعلان عن التسهيلات مثل ما جرى مع المطاعم يربك الناس ويدخلهم في تساؤلات من الضروري الإجابةعليها مثل، لماذا المطاعم وليس المساجد؟

كما ذكرت أعلاه غزة لم تفرض العزلة في البيوت، ولم تعطل جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء الوزارات وعددمن منظمات المجتمع المدني، الناس يطالبوا بالعودة إلى العمل، لكنهم لم ينقطعوا عن التنزه وإخراج الأولاد منالبيوت لشاطئ البحر.، وقد يقول البعض ان العودة للحياة في هذا الوقت بالتحديد ولا معطيات حقيقية حولطبيعة الفيروس ومدى انتشاره ومتى سيضرب في واقع صحي صعب ومحدودية عينات الفحص التي من المفروضان تشمل قطاعات واسعة من المواطنين والتي تكشف عن مدى انتشار الفيروس وبدون ذلك ستكون الخطوةخطيرة ووصفة كارثية.

قد يقول البعض ان حكومة غزة لم تستجب للضغوط من اجل سواد عيون اصحاب المطاعم والقطاع الاقتصاديوقطاع الخدمات، بل هي اقدمت على تلك الخطوة لان ايراداتها الضريبية تضررت وتراجعت بشكل كبير وهيبحاجة لأموال لإدارة الحكومة وحياة الناس، اذ ان الحكومة في غزة كباقي الحكومات تعتمد في دخلها علىالإيرادات المحلية.

ربما تكون حكومة غزة مرتبكة وقد تكون بحاجة إلى ايرادات محلية وقد تكون الضغوط الممارسة عليها من أجلإنعاش المرافق الاقتصادية، إلى جانب الرأي العام، المتراخي والمتساهل منذ البداية في التقيد بالإجراءاتوالالتزام بالتعليمات والاستخفاف بها والتشكيك فيها أيضاً جراء الانقسام والمناكفات، وانتقل بسرعة منالاستخفاف والتشكيك إلى الخوف والهلع مرة أخرى!

نحن بحاجة إلى بلورة إستراتيجية شاملة وخروج امن مخطط لها، وبشفافية ومقنعة وتفسير للناس حيثيات الخطةوحذرة بالأساس. وتتماشى مع ما هو قائم في أنحاء دول العالم الذي تبذل جهودا لوضع خطة تدريجية وواضحةلإدارة حياة روتينية تحت تهديد كورونا.

لا نريد تخفيف الإجراءات مرة واحدة وليس تحت ضغط الحاجة لإنعاش الاقتصاد بدون دراسة، والخشية انتمارس ضغوط والعودة لحديث غزة خالية من كورونا، وتتم الاستجابة لبعض القطاعات، كما كان في البدايةوالجدل حول استمرار التعليم والقرارات الفردية التي اتخذت وتحت الضغط تم التراجع عنها.

هذه القرارات قد تكون متسرعة إذا ما اتخذت بشكل سريع وبدون دراسة، وقد تلحق ضررا يصعب إصلاحه، مثلانتشار الفيروس.

على وزارة الصحة الاستمرار بفرض القيود الصارمة والرقابة المستمرة على الأماكن التي تم السماح لها بالعملوالتقيد بإجراءات الأمان والوقاية، ومن الضروري نشر المعلومات بشكل صريح وشفاف وليس بشكل جزئي.