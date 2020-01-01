طفل يوثّق جريمة مقتل أمه خنقًا على يد والده بالفيديو!

وكالات / سما /

وثّق طفل عمره 9 سنوات جريمة مقتل والدته على يد والده بالفيديو، وقدم دليل الإدانة إلى النيابة العامة، وبحسب مصادر أمنية كشفت لموقع سيدتي عن تفاصيل الحادث أن الجريمة حدثت داخل منزل الأسرة في محافظة الدقهلية، حيث أقدم عامل على قتل زوجته خنقاً بعد شكه في سلوكها وخروجها المتكرر من المنزل دون إذنه، وإهانتها له أثناء معاتبتها، لافتاً إلى أنه عقب خنقها وضع رجله فوق رأسها حتى تأكد من وفاتها وفر هارباً.

وأضافت المصادر أن المتهم لم يكن يعرف أن نجله كان يعبث بهاتفه ويصور مقاطع فيديو بشكل عشوائي، وكان بينهما فيديو الجريمة الذي كان الدليل الدامغ لإدانة المتهم؛ حيث رصد الفيديو تفاصيل الواقعة بقيام المتهم بخنق الزوجة بإيشارب بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وتابعت المصادر أن الجريمة بدأت عقب تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطاراً يفيد بورود بلاغ من «محمد. إ. م» باكتشافه وفاة شقيقته «عبير» داخل منزلها، وانتقلت إلى موقع البلاغ، قوة من مباحث مركز شرطة طلخا، وتبين وجود جثة المجني عليها مرتدية كامل ملابسها، وأثبتت المعاينة الأولية وجود كدمات زرقاء في الوجه والرقبة، ونزيف في الأنف، بدأ فريق البحث بفحص الأبواب والنوافذ، والتي تبين سلامتها، وعدم وجود أي محاولات لدخول المنزل عن طريق العنف من الخارج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي سابقاً»، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن تقرير مفتش الصحة، بعد معاينة الجثة، أثبت وجود علامات زرقاء في الوجه والرقبة وآثار اختناق ونزيف بالأنف، كما أشار إلى أنه لا يُمكن الجزم بسبب الوفاة، تحوّل فريق البحث الجنائي لسؤال شقيق المجني عليها، والذي لم يتهم أحداً بالوقوف وراء ارتكاب الواقعة، ولم يعلل سبب الوفاة، مشيراً إلى أنه علم بوفاة شقيقته من الأهالي، وأكدت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز طلخا، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها «هاني. ر. ع»، 38 سنة عامل، وأن السبب وراء ارتكابه الجريمة يعود إلى شكه في سلوكها.

وقالت المصادر إنه باستدعاء الزوج وسؤاله أنكر في البداية ارتكابه الواقعة، إلا أن المفاجأة جاءت عقب تقديم نجله، الطالب بالصف الثالث الابتدائي، ابن المجني عليها، مقطع فيديو صوره بهاتف محمول لحظة وقوع الجريمة، ويظهر في المقطع لحظة خنق الأب المتهم لزوجته باستخدام «إيشارب»، ما دفع المتهم للاعتراف بالجريمة عقب مواجهته بالدليل الجديد.

واستطردت المصادر أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وخنق زوجته لشكه في سلوكها، وخروجها المتكرر من المنزل دون إذنه، وإهانتها له أثناء معاتبتها، وأوضح أنه عقب خنقها وضع رجله فوق رأسها حتى تأكد من وفاتها وترك المنزل وغادر، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.