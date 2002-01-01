أنجلينا جولي: مستحيل أن أكون أما مثالية

وكالات / سما /

قالت الممثلة الامريكية انجلينا جولي إنه من " المستحيل" أن تكون أما مثالية.

وكتبت جولي في مجلة تايم الأمريكية أن بقاءها مع أبنائها الستة خلال أزمة فيروس كورونا جعلها تدرك أنه من المستحيل" تلبية كل الاحتياجات" في وقت واحد

ويشار إلى أن جولي(44) عاما لديها ستة أبناء ثلاثة بيولوجيين وثلاثة بالتبني مع زوجها السابق الممثل الأمريكي براد بيت.

وقالت جولي" الآن في ظل أزمة فيروس كورونا، أقكر في جميع الأباء والأمهات الذين لديهم أطفال في المنزل. جميعهم يأملون في أن تكون لديهم القدرة على أداء كل شىء على نحو صحيح، وعلى تلبية كل الاحتياجات ، والبقاء هادئين وإيجابيين. أمر واحد ساعدني هو أدراك أن تنفيذ ذلك مستحيل".

وأضافت جولي أن الأطفال لا يريدون أن يكون آباؤهم " مثاليين" ولكنهم يريدونهم أن يكونوا صادقين.

وحول قرارها بأن تصبح أما عندما تبنت ابنها مادوكس من كمبوديا عام 2002، قالت "لم يكن من الصعب تكريس حياتي لانسان أخر".

وقالت" أتذكر قراري بالتبني وأن أصبح أما، لم يكن من الصعب أن أحب ولم يكن من الصعب أن أكرس نفسي لشخص أخر".

وأضافت الأمر الذي كان صعبا هو إدراك أنه من الآن فصاعدا يجب أن أكون الشخص الذي يتأكد من أن كل الأمور تسير بصورة جيدة".