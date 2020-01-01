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الجمعية الإسلامية توزع طروداً غذائية على 210 أسرة فقيرة.

الإثنين 27 أبريل 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

بدعم من جمعية الإغاثة 48، وزعت الجمعية الإسلامية محافظات غزة صباح اليوم الاثنين طرود غذائية على (210 اسرة) محتاجة في مدينة غزة، وذلك ضمن مشاريع رمضان الخيرية.

وأوضح نائب أمين عام الجمعية الإسلامية أ. خميس ماضي أن مشروع الطرود الغذائية من المشاريع المهمة التي تساعد الأسر الفقيرة في تلبية احتياجاتها من المواد الأساسية اللازمة لهم.

وأشار ماضي أن الجمعية الإسلامية تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم للجهات المانحة، ومثمنين الدور الذي تقوم به الجمعية الإسلامية.

 
#الجمعية الإسلامية

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