  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين خمسة أسرى شهداء

الإثنين 27 أبريل 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين خمسة شهداء أسرى.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت يوم أمس جثمان الشهيد نور الدين البرغوثي من بلدة عابود في محافظة رام الله، والذي ارتقى يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري في سجن "النقب الصحراوي".

وبين نادي الأسير أن أقدم الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم هو الشهيد أنيس دولة من قلقيلية والذي اُستشهد عام 1980م في سجن "عسقلان"،  إضافة إلى الشهيد عزيز عويسات من القدس الذي اُستشهد عام 2018، وثلاثة أسرى اُستشهدوا عام 2019، وهم: فارس بارود من غزة، ونصار طقاطقة من بيت لحم، وبسام السايح من نابلس.

ولفت نادي الأسير إلى أن 223 أسيراً اُستشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967، نتيجة لسياسات التعذيب، والقتل العمد، أو إطلاق النار عليهم مباشرة، إضافة إلى السياسة الأبرز والتي أدت إلى استشهاد 68 أسيراً وهي سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

يُشار إلى أن جثامين أربعة شهداء أسرى هم من بين 60 شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم منذ عام 2015.

وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال لم تكتف بتنفيذ جريمة قتل الفلسطينيين، بل وتستمر في جريمتها عبر سياسة احتجاز جثامينهم التي تُشكل انتهاكاً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والتي شكلت أحد أبرز سياستها التاريخية بحق الشهداء الفلسطينيين، علماً أن قراراً صدر عن المحكمة العليا للاحتلال العام المنصرم، أجاز استمرار احتجاز جثامين الشهداء، بغرض التفاوض عليهم في صفقات تبادل قادمة مع الفلسطينيين.

#نادي الأسير #شهداء

الأكثر قراءة اليوم

تصوير جوّي غير مسبوق لقطاع غزة بتقنية 360 (شاهد)

صور: دولفين نافق يظهر على سواحل خانيونس

شروط وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المطاعم بغزة والاعلام الحكومي يعلق

بعد مبادرة السنوار.. ارتفاع تأييد الشارع الإسرائيلي لمساعدة غزة

مسلسل سعودي على mbc .. يهاجم الفلسطينيين بشدة ويدعو للتطبيع مع اسرائيل

تحليلات إسرائيلية: مخطط ضم الضفة الغربية له عواقب قد تمنع نتنياهو من تنفيذه

إسرائيل تهاجم مسلسل "النهاية" المصري: أحداثه مؤسفة وغير مقبولة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تدعو لصياغة مشروع فلسطيني واحد لمواجهة الاحتلال

رام الله : الحكومة تدرس اليوم اعادة فتح المساجد و المطاعم

unnamed

شروط وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المطاعم بغزة والاعلام الحكومي يعلق

دراسة إسرائيلية ترصد "التوجهات البراغماتية" لحماس في الآونة الاخيرة

"سانا" : غارة إسرائيلية في منطقة دمشق