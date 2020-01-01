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الجهاد الاسلامي تدعو لصياغة مشروع فلسطيني واحد لمواجهة الاحتلال

الإثنين 27 أبريل 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تدعو لصياغة مشروع فلسطيني واحد لمواجهة الاحتلال


غزة / سما /

دعا أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى صياغة مشروع فلسطيني واحد لمواجهة الاحتلال وسحب الاعتراف به من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ووقف العمل باتفاقيات أوسلو.

وأكد المدلل في تصريح صحفي له، على ضرورة التوجه نحو وحدة فلسطينية حقيقية تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في استمرار مقاومة الاحتلال حتى دحره من الأراضي الفلسطينية.

واعتبر المدلل أن وعود بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية بمصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطوة "طبيعية" طالما يعيش الشعب الفلسطيني في حالة انقسام سياسي.

وأشار إلى أن نتنياهو يستغل جائحة كورونا لتنفيذ خطة الضم التي هي بالأساس جزءا من" صفقة القرن"، إرضاءً لليمين المتطرف.

وشدد المدلل على أن ذلك يستوجب توحيد الصف الفلسطيني ومواجهة هذه الخطوة بصياغة مشروع واحد.

#الجهاد الاسلامي #الاحتلال #السلطة

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