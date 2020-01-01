التعليم بزمن كورونا: نتنياهو ما زال مترددا بشأن إمكانية انتظام الدراسة وعودة التعليم

القدس المحتلة / سما /

بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مترددا بشأن إمكانية انتظام الدراسة وعودة التعليم المتدرج في المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية "كان" عن وزراء بالحكومة.

ووفقا للوزراء فإن نتنياهو لا يزال يناقش ما إذا كان سيسمح بفتح المدارس وانتظام التعليم في الأسبوع المقبل، وإذا كان الأمر كذلك، بأي طريقة سيتم افتتاح المدارس في ظل كورونا.

وحسب هؤلاء الوزراء، فإن أحد أسباب تردد رئيس الحكومة هو عدم مرور أسبوعين على المرحلة الأولى من رفع التقييدات، الأمر الذي لا يمكن الحصول على معلومات عامة حيال الأوضاع، وإذ ما تسبب التعليق الجزئي للإغلاق والعودة الجزئية لسوق العمل والتجمهر بزيادة الإصابة بفيروس كورونا.

ويأتي هذا التردد لنتنياهو، في الوقت الذي تبحث اللجنة الوزارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، اليوم الإثنين، العودة إلى المدارس، وستقدم وزارة التربية والتعليم خطة إلى نتنياهو، تقضي بعودة روضات الأطفال وطلاب صفوف الأول حتى الثالث الابتدائي إلى المدارس، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

ويشارك في الجلسة التي ستبحث انتظام الدراسة وفتح متدرج للمدارس، وزير الأمن الداخلي، غلعاد، أردان، ووزير الرفاه الاجتماعي، أوفير أكوينس، ووزير المالية موشيه كحلون، ووزير الداخلية آري درعي، ووزير التعليم رافي بيرتس.

ويدعم الوزراء مقترح العودة التدريجية لنظام التعليم وافتتاح المدارس، وهو المقترح الذي يدعمه أيضا وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ويشدد على ضرورة أن تكون العودة للمدارس على مراحل وبشكل بطيء جدا.

وتنتظر وزارة الصحة تقريرا من معهد "غرتنر" حول تبعات العودة إلى المدارس في هذه الفترة. وفي موازاة ذلك، تمارس وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية ضغوطا من أجل حسم الموضوع خلال اجتماع اليوم، وعدم تأخير العودة أكثر من يوم الأحد المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه ينبغي اتخاذ القرار اليوم، كي تكون العودة منظمة ولأن الأمر متعلق باستعدادات في المدارس وطواقم التعليم.

ويطلب وزير العمل والرفاه الاجتماعي بعودة الحضانات والروضات وجيل الطفولة المبكرة وجميع الأطر التعليمة للأعمار من 0 إلى 3 سنوات، بحيث توصي وزارة العمل والرفاه بعودة هذه الأطر التعليمية بنشاط كامل اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع اتباع إرشادات وزارة الصحة بشكل كامل.

ووفقا لخطة وزارة التربية والتعليم التي قدمت للجنة الوزارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، سيعود أطفال رياض الأطفال وجيل الطفولة المبكرة، وطلاب الصف الأول والثاني والثالث في المرحلة الابتدائية، بشكل متدرج للتعليم منذ صباح يوم الأحد المقبل.

وسيتم تقسيم صف رياض الأطفال إلى مجموعتين، وستدرس كل مجموعة في روضة الأطفال نصف أسبوع. كما سيتم تقسيم الصفوف الأولى حتى الثالثة إلى مجموعات سيتم تدريسها بشكل فردي من الأحد إلى الخميس.