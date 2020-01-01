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حماس تدين العدوان الصهيوني على سوريا

الإثنين 27 أبريل 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين العدوان الصهيوني على سوريا


غزة / سما /

 أدانت حركة حماس، اليوم الاثنين، العدوان الصهيوني على سوريا فجر هذا اليوم، والذي أدى لاستشهاد ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين بينهم طفل.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، "إن هذا العدوان يؤكد على معاداة هذا الكيان لكل مكونات الأمة، وهو استمرار لعدوانه الذي لا ينقطع على الإنسان والأرض في فلسطين".

وأضاف "إن تزايد العربدة الصهيونية يأتي بفعل الدعم الأميركي لكل السياسات العدوانية للكيان الصهيوني، وبفعل مساعي بعض الأطراف في المنطقة لتطبيع العلاقة مع الاحتلال".

وتابع "السلوك العدواني للكيان الصهيوني، يتطلب توحيد جهود كل الأمة وطاقاتها ومقدراتها لمواجهة منطق الهيمنة الصهيوني الذي يستهدف كل المنطقة، ووضع حد لعدوانه المتواصل".

#حماس #اسرائيل #قصف #سوريا

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