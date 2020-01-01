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تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي في عابود

الإثنين 27 أبريل 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي في عابود


رام الله / سما

شيعت قرية عابود شمال غرب رام الله، ظهر اليوم الاثنين، الشهيد الأسير نور البرغوثي، إلى مثواه الأخير في مقبرة قريته.

وانطلق موكب التشيع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، باتجاه مسقط رأسه في قرية عابود، حيث القيت نظرة الوداع الأخيرة له، قبل الصلاة عليه في ساحة مدرسة حميدي البرغوثي، ومن ثم وري الثرى.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد سلمت مساء يوم أمس، طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد البرغوثي عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله، حيث تم تشريح جثمانه يوم أمس في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، يوم أمس، بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.

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