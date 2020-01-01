الصين تبني أكبر تلسكوب راديوي قابل للتوجيه في آسيا لمهمة المريخ

وكالات / سما /

تبني الصين أكبر تلسكوب راديوي قابل للتوجيه في آسيا بهوائي قطره 70 مترا لتلقي البيانات من أول مهمته لاستكشاف المريخ من المتوقع إطلاقها هذا العام.

وتهدف الصين إلى استكمال المدار والهبوط والتجوال على الكوكب الأحمر في مهمة واحدة، والتي سميت تيانون-1.

وقامت المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم في حي ووتشينغ في بلدية تيانجين شمالي الصين ببناء التلسكوب، بهوائي بحجم تسعة ملاعب كرة سلة.

وقال لي تشون لاي نائب كبير المصممين لأول مهمة استكشاف للمريخ في الصين، إنه سيكون مرفقا رئيسيا لتلقي البيانات العلمية التي يرسلها مسبار المريخ، والذي قد يبعد ٤٠٠ مليون كيلومتر من الارض، وستكون الإشارات ضعيفة للغاية.

وكانت الصين قد أطلقت بنجاح أربعة مسبارات قمرية واستكملت المدار والهبوط على القمر.

وتبلغ المسافة بين القمر والأرض حوالي 360 ألف كم إلى 400 ألف كم، بينما تبلغ المسافة بين المريخ والأرض 56 مليون كم إلى 400 مليون كم. أطول مسافة بين الأرض والمريخ هي 1000 مرة بين الأرض والقمر.

وقال لي "لذلك، فإن تلقي إشارات ضعيفة للغاية من المريخ سيكون تحديا كبيرا"، مضيفا أنه لا يوجد سوى تلسكوب بهوائي كبير، يعمل بالاشتراك مع ثلاثة تلسكوبات حالية في بكين ومدينة كونمينغ جنوب غربي الصين، يمكن أن يحقق استقبال البيانات.