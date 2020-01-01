تعاقدات: الأقصى يجدد لأبي خصيوان وصقر في أهلي النصيرات

غزة / سما /

يواصل لاعبو الأندية في قطاع غزة، الاستغناء عن انديتهم وقيود فرقهم مع تراجع قيمة مستحقات اللاعبين بسبب عدم حصولها على المنحة الرئاسية السنوية، فقد حصل النجم الغزي عدي الغلبان على كتاب الاستغناء من ناديه اتحاد خان يونس، لخوض تجربة جديدة خارج أسوار النادي الموسم المقبل.

وذكر الغلبان الذي يعد من أهم لاعبي الفريق البرتقالي، أن الاتفاق مع مجلس الإدارة جاء بناء على رغبته بخوض تجربة جديدة، حيث يحق له الاتفاق مع الأندية الراغبة في ضمه بشكل منفرد، موضحاً أنه سيكشف لاحقاً عن وجهته المقبلة، مقدماً شكره لمجلس الإدارة واللاعبين والجماهير على مساندته.

وبدوره، حصل المهاجم محمود وادي على الاستغناء من نادي شباب خان يونس، بعد أن خاض معه مرحلة إياب الدوري الممتاز، حيث من المتوقع أن يكشف عن وجهته المقبلة، فيما حصل علي العبيد على الاستغناء الخاص به من نادي المصدر بعد اتفاق بينهما بالتراضي، خاصة بعد أن ساهم في صعود النادي للدرجة الثانية وساهم في إحراز 5 أهداف. ويذكر أن العبيد ابن 22 عاماً، يجيد اللعب في أكثر من مركز أبرزها الهجوم والأجنحة ويتميز بالسرعة والقوة الجسمانية والتمركز الجيد .

هذا وحصل محمد المنايعة لاعب اتحاد بيت حانون على الاستغناء، وذلك للانتقال إلى فريق مماثل في الدرجة الممتازة، وسبق له الظهور مع غزة الرياضي، وعلى طريقه سار عبد اللطيف عليان الذي ترك القادسية، ومنح نادي نماء الاستغناء للاعبه بهاء القوقا. على صعيد ثان، تعاقد نادي خدمات المغازي من أندية الدرجة الأولى مع الثنائي ساهر أبو ظاهر, ومحمد ذيب ضمن الانتقالات الصيفية، لينضما إلى صفقات عمرو شوقي، وطارق بشير، فيما جدد نادي الأقصى بالدرجة عقد لاعبه محمود أبو خصيوان للاستمرار مع الفريق في الدرجة الأولى، إلى جانب توصل النادي لاتفاق مع خدمات رفح لاستعارة لاعبيه إبراهيم أبو عمير، ومحمد حسنين. هذا، وتوصل نادي أهلي النصيرات لاتفاق مع المهاجم محمد صقر للانضمام له من خدمات النصيرات، ليكون ثاني اللاعبين الجدد بعد إسماعيل أبو دان الذي وقع على عقد انضمامه قبل أسبوعين ضمن جهود الفريق الصعود لدوري الدرجة الأولى مجدداً، بطلب من المدرب أيوب أبو زاهر، ويبحث الخدمات تعويض الانتقال بضم المهاجم الخبير محمد دهمان لاعب بيت حانون الأهلي، بالرغم من العروض المقدمة له، وذلك بطلب من المدرب محمد صيدم، ليكون تاسع المنضمين، أبرزهم أسامة أبو قضامة، وعلاء إسماعيل، والحارس أمين الهسي، ومحمد ماضي، ومحمد أبو يوسف، وخالد عياش، ويوسف داوود، وعطايا جربوع. إلى ذلك، حصل حازم شكشك لاعب الهلال السابق، والمتوج بلقب هداف الدوري الممتاز برصيد 13 هدفاً، على العديد من العروض، خاصة من دوري الدرجة الممتازة والأولى، فيما يدرس نادي الصداقة الاستغناء عن عدد من لاعبيه، بينهم عاهد أبو مراحيل الذي ينوي العودة إلى ناديه الزيتون، وشادي أبو العراج، وإسماعيل أبو شرف، ومحمد أبو سليم الذين ستنتهي عقودهم مع نهاية بطولة القطاع في الدور ربع النهائي.