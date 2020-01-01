برشلونة لن يجبر اللاعبين على استكمال الموسم

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيترك للاعبين حرية الاختيار بين العودة إلى التدريبات واستكمال الموسم أو البقاء في الحجر المنزلي الذي يضمن سلامتهم.

ووضع الاتحاد الإسباني مع رابطة الليجا خطة لاستكمال الموسم سيتم البدء في تنفيذها يوم غد الثلاثاء، حيث سيخضع جميع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا، في حين ستبدأ الفرق بالعودة إلى التدريبات خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو القادم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة غير مقتنع بالبروتوكول المطبق في خطة استكمال الموسم، ويدرس بشكل جدي رفض استكمال الموسم رغم أن ذلك سيكلفه خسارة أموال طائلة.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي الكاتالوني ستعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لمناقشة مسألة العودة للتدريبات، وسيتم اتخاذ القرار الرسمي في الأسبوع القادم، وسيشمل القرار بعض الإجراءات المهمة التي سيتم اتباعها، من ضمنها أنه لن يتم إجبار اللاعبين على استكمال الموسم، وسيكون كل لاعب حراً في تقرير مصيره.

ويرى برشلونة أن البروتوكول الذي أعدته رابطة الليجا لا يضمن سلامة اللاعبين بنسبة 100%، وهناك دائماً خطر بنقل العدوى، لذلك لن يتم الموافقة على العودة للعب إلا إن كان هناك ضمانات أكثر.

وأضاف التقرير أن برشلونة لا يخشى أبداً العودة للتدريبات في المدينة الرياضية، لكن الخوف من التنقل بين الملاعب والمباريات والفندق، وهذا ما يجعل إمكانية التقاط عدوى لأي لاعب واردة جداً.