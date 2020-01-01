دي بروين يحرم نجوم "الريدز" من أول جوائز الموسم

وكالات / سما /

فاز البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي, بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، المقدمة من موقع "ذا أتلتيك" الإنجليزي.

وحصد دي بروين الجائزة، رغم أن الموسم الكروي في إنجلترا متوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس "كورونا".

كواليس الفوز

وأصبح النجم البلجيكي، أول لاعب يتوج بجائزة ينظمها الموقع الإنجليزي المهتم بشؤون كرة القدم، وهو الذي تم إنشاؤه منذ عام واحد فقط.

فوز دي بروين جاء بناء على أصوات كتاب الموقع الإلكتروني، وبعد منافسة مع ثلاثي ليفربول، الهولندي فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون، فضلا عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وحقق دي بروين الجائزة، وهو الذي خاض هذا الموسم 35 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9، لكنه صنع 20 هدفا، وهو رقم ضخم، يؤكد قيمة اللاعب البلجيكي، وتفوقه على منافسيه في الجائزة.

وساهم دي بروين في فوز مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الأول من مارس الماضي، عقب فوز الفريق في النهائي على أستون فيلا (2-1).

جوائز أخرى

ولم تكن جائزة دي بروين هي الوحيدة، إذ تم الإعلان عن جوائز أخرى، منها جائزة أفضل لاعب صاعد, والتي فاز بها أرنولد ظهير أيمن ليفربول, فيما حاز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام على جائزة أفضل هدف في الموسم، الذي سجله خلال الانتصار بخماسية على بيرنلي.

الموقع أعلن أيضا عن نتيجة استفتاء تشكيلة أفضل 11 لاعب في الموسم، والتي تكونت من البرازيلي أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه ثلاثي ليفربول فان ديك وأرنولد وأندي روبرتسون إلى جانب كاجلار سويونكو في خط الدفاع.

وفي خط الوسط، تواجد هندرسون من ليفربول ودي بروين وجاك غراليش قائد أستون فيلا، بينما ضم خط الهجوم ثنائي "الريدز" المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فضلا عن فاردي.

تعويض لحفل الأفضل

وجاء التتويج بتلك الجوائز، في نفس اليوم الذي كان يفترض أن تنظم رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة، حفلها السنوي لجوائز الأفضل في إنجلترا.

وتم إلغاء الحفل بسبب جائحة "كورونا"، وحظر إقامة المناسبات والتجمعات، حتى 7 مايو المقبل على الأقل.