إيفرتون يفتح النار على لاعبه مويس كين بعد خرقه للحجر الصحي

وكالات / سما /

وصف نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم سلوك لاعبه مويس كين بأنه “غير مقبول” بعد أن استضاف الشاب حفلاً أثناء قيود الحجر الصحي، ومنع التجول والاختلاط المفروضة في إنجلترا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبث اللاعب صاحب العشرين عامًا صورًا لنفسه يحتفل في بيته مع ضيوف، فيما بدا أنه خرق واضح للتعليمات خلال الوباء.

وانضم كين من يوفنتوس إلى إيفرتون في صفقة بقيمة مليون جنيهًا استرليني كما كشفت التقارير، ومن المتوقع أن يتخذ النادي إجراءات تأديبية في حقه.

وجاء في بيان من مسؤولي إيفرتون أن “النادي استاء لعلمه بوقوع هذا الحادث الذي يتجاهل فيه لاعب في الفريق الأول التعليمات الحكومية وقواعد النادي بخصوص أزمة فيروس كورونا”.

كما عبر النادي في بيانه عن “خيبة أمل كبيرة من تصرف اللاعب” ووضح أنه يرفض هذا السلوك بشكلٍ قاطع.

وفي الختام، قال النادي “إن العاملين الأبطال في هيئة الصحة العامة يستحقون الاحترام على جهودهم الجبارة وتضحياتهم، وإن أفضل طريقة للتعبير عن هذا الاحترام تأتي ببذل ما يمكننا لحمايتهم”.

يشار إلى أن كين ليس أول لاعب في الدوري الإنجليزي يتجاهل التعليمات، وكان جاك غريليش وكايل ووكر قد اعتذرا قبله عن تصرفات مشابهة، كما اعتذر اللاعبان سيرجي أورير وموسى سيسوكو بعد أن ظهرا في مقطع مصور يتمران معاً.

نشير أخيرًا إلى أن مستوى اللاعب الإيطالي كين كان أقل من التوقعات، إذ سجل هدفًا واحدًا فقط في ست وعشرين مباراة مع إيفرتون.