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برشلونة خارج المنافسة مع يوفنتوس وإنتر

الإثنين 27 أبريل 2020 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة خارج المنافسة مع يوفنتوس وإنتر


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف برشلونة من التعاقد مع موهبة إيطالية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الموهبة الصاعدة بسرعة كبيرة في إيطاليا ساندرو تونالي، نجم خط وسط بريشيا، ارتبط اسمه بقوة في الأيام الأخيرة بالانتقال لبرشلونة.

وأضافت أن اللاعب يعد خيارا بعيدا جدًا غير قابل للتطبيق، في ظل أن قيمة الصفقة تُقدر بحوالي 60 مليون يورو، بحسب الصحافة الإيطالية.

ولفتت أن الصفقة كانت من الممكن أن تتم في إطار تبادلي، إلا أن لاعبي برشلونة من المتوقع أن يرفضوا الانضمام لبريشيا، في ظل موقف النادي، القريب للغاية من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. 

ويعتبر تونالي، الذي يجري تشبيهه بالأسطورة الإيطالية، أندريا بيرلو، هدفًا ثمينًا لكبار الكالتشيو أيضًا، وتحديدًا يوفنتوس وإنتر وميلان.

#برشلونة #يوفنتوس #ساندرو تونالي

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